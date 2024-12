Ilfattoquotidiano.it - Loic Lapoussin in castigo come Bart Simpson. “Così non ho voglia di giocare”: la geniale punizione dell’Union Saint Gilloise – Video

Alla lavagna proprio. Il centrocampista(società belga che milita in Jupiler Pro League)è stato punito dal proprio club in modo piuttosto originale. Con unpubblicato sul proprio profilo X dalla squadra belga, si nota il calciatore seduto davanti a una lavagna mentre impugna un pennarello e scrivendo a ripetizione “Union-Cercle”.Ma non è tutto. In sottofondo risuona la sigla deis, con tanto di scritta “Thes” in sovraimpressione, proprio per richiamare il titolo dell’iconica serie animata. Ilè stato studiato con una certa meticolosità: presente anche il rumore della campanella, che una volta suonata, faceva dileguareda scuola a bordo del suo inseparabile skateboard. Per, al posto della tavola ci sono un paio di scarpini indossati per andare ad allenarsi.