Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: finale pari, ma i due continuano e l’indiano cerca di sbilanciare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:25 Da dire anche che nella primavera 2023, nella 14a partita, sembrava tutto già andare verso una patta, mae Nepomniachtchi allungarono la partita in modo quasi insensato fino alle sei ore e mezza prima di concordare che, in effetti, bastavano il mezzo punto e gli spareggi.13:21 43. Td6 per.13:20 43. Ad5. E difatti arriva l’attacco sulla Torre.13:19 42. Tc4 g4. Effettivamentesta ora provando a mettere pressione a, che adesso giocherà forzatamente o Ab7 o Ad5 o qualunque mossa d’Alfiere purché non finisca in presa.13:17 41. Te6, gioca di manovra.13:16 41. Rg1. Vediamo sea giocare i due, attualmente la situazione è, ma tendenzialmente è il Nero che può provare a tentare un po’ più di spinta.