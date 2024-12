Panorama.it - L'Isola dei Paguri by CiccioGamer e la nuova frontiera della creator economy firmata IDNTT+

Leggi su Panorama.it

Fortnite, il fenomeno globale che dal 2017 domina il mercato dei videogiochi con oltre 220 milioni di giocatori al mese, si arricchisce di unae originale esperienza tutta italiana: L’deiby89. Realizzata grazie alla collaborazione tra, società specializzata in esperienze digitali, e Mirko Alessandrini, noto come89, questa mappa introduce un connubio inedito tra le dinamiche del celebre battle royale e la creatività di uno dei più amati contentitaliani. Fortnite, sviluppato da Epic Games, è conosciuto per le sue innovative modalità di gioco e per le collaborazioni con artisti e brand di fama mondiale. Dalle performance di Eminem, Ariana Grande e Travis Scott ai crossover con Marvel, Star Wars e Netflix, il gioco si è evoluto in un vero fenomeno culturale.