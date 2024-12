La svolta su Yulia Grande Fratello lei fuori da pochi giorni dopo le accuse e ora la notizia

Leggi su Caffeinamagazine.it

Clamoroso colpo di scena in arrivo suaver abbandonato ilper le questioni inerenti l’ex fidanzato Simone, che l’ha denunciata per una presunta aggressione con tanto di sfregio del viso con un bicchiere di vetro. Per potersi difendere ha dovuto salutare tutti ed è uscita dalla porta rossa per ritornare alla sua vita di sempre. E ora ci sarebbe unain arrivo.A diffondere lain anteprima è stata l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano, infatti soffermandosi sulha rivelato poche cose ma incisive su. Andiamo a vedere insieme cosa dobbiamo aspettarci nei prossiminella trasmissione, condotta da Alfonso Signorini.Leggi anche: “Se lo fai di nuovo ti alzi e te ne vai”., Bernardo gela Lorenzo: “Con me non ci provare”, clamorosa novità in arrivo suNon sappiamo se l’ufficialità di questaarriverà già lunedì 16 dicembre, quando ci sarà la puntata in diretta del, ma la stessapotrebbe dire qualcosa di importante anche sui social.