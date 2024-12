La Roma surclassa il Braga e aggiusta la classifica | Pellegrini Saud ed Hermoso i primi effetti della cura Ranieri

Leggi su Sportface.it

Laile mette due vittorie in fila, una rarità assoluta degli ultimi mesi. Dopo il 4-1 al Lecce, i giallorossi ci prendono gusto e trovano un 3-0 comodo contro i portoghesi, mai in partita e a tratti imbarazzanti in fase difensiva: lo fanno grazie a tre dei più discussi da queste parti sotto le gestioni di De Rossi e Juric, capitanche trasforma i fischi in applausi, e poi i due oggetti misteriosi del mercato,Abdulhamid che sta pian piano facendo intravedere tutte le sue potenzialità, quindiche come riserva di lusso può dare una mano. Un tris che consente a Claudio, la cuicomincia a dare i propriconcreti e tangibili, di sistemare parzialmente le cose in chiavedi Europa League. Sono ora 9 i punti a due partite dalla fine, ci sono la delicata trasferta contro l’AZ Alkmaar e l’ultima casalinga contro l’Eintracht Francoforte per prendersi la qualificazione almeno tra le 24.