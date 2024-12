Nerdpool.it - J-POP Manga presenta Le storie dell’orrore di Mimi di Junji Ito

L’autore di Tomie torna sugli scaffali con un’opera inedita per il pubblico italiano: una antologia horror ispirata alle leggende metropolitane raccontate nel libro di culto Shinbukuro di H. Kihara e I. Nakayama.J-POPLedidiIto in arrivo in libreria, fumetteria e in tutti gli store online a partire dal 18 dicembre! Oltre all’edizione regular, il volume sarà disponibile anche in una speciale Edizione Deluxe con cofanetto, copertina variant e due esclusivi gadget in allegato.vorrebbe avere una vita normale. Vorrebbe studiare, andare al mare, passeggiare con il fidanzato. Dovunque vada, però, si trova al centro di strani fenomeni: donne misteriose che sembrano cambiare forma, spettri che trascinano i malcapitati tra i flutti, tombe maledette e altre orribili apparizioni non le concedono un momento di pace.