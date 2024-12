Linkiesta.it - Il lassismo del governo sui no vax e la vittoria del negazionismo sanitario

Il– già promotore e responsabile del misfatto relativo all’istituzione di una Commissione di indagine sulla gestione della pandemia – ha compiuto un ulteriore passo verso il salto nel buio della (sub)cultura no vax. Il Consiglio dei ministri nel decreto legge Milleproroghe ha deciso di abrogare «in modo da non dover procedere con una ulteriore proroga, le norme relative a sanzioni pecuniarie in materia di obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da virus Sars-Cov-2». In aggiunta, ilha stabilito anche «l’annullamento delle sanzioni pecuniarie già irrogate e non riscosse e relativo discarico». La norma, che riguarda tutti coloro che non hanno ancora pagato la sanzione o la cartella, non prevede però rimborsi per chi ha già effettuato il pagamento. Su questo punto si porranno sicuramente dei problemi di costituzionalità, perché le associazioni dei renitenti al vaccino non esiteranno a portare fino in fondo la loro battaglia e troveranno dei giudici compiacenti che solleveranno la questione all’esame della Consulta.