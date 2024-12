Gqitalia.it - Il detox è una cosa seria: ecco come procedere

Leggi su Gqitalia.it

Suldisintossicare il corpo le teorie abbondano, ma vista l'importanza dell'argomento conviene puntare su una affidabile. «È un tema cruciale, spesso frainteso», conferma Carlotta Gnavi - farmacista, esperta in medicina complementare e divulgatrice scientifica -, autrice nel nuovo Superimmunità.potenziare le tue difese per proteggerti da virus, batteri e tumori (edizioni Piemme, 320 pagine, 18,90 euro). «Molti ritengono che si tratti solo di una moda, mentre in realtà la disintossicazione dell'organismo è una pratica profondamente radicata nelle medicine tradizionali millenarie. Il suo obiettivo principale è di preservare la pulizia del “terreno” biologico, una condizione indispensabile affinché il corpo possa sfruttare pienamente la sua naturale capacità di autoregolazione. Ma quando accumula eccessive sostanze tossiche - endogene, cioè dall'interno,le scorie metaboliche derivanti dall'alimentazione o da squilibri intestinali; o esogene (inquinamento, metalli pesanti, pesticidi.