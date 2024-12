Nerdpool.it - Il crossover di One Chicago in arrivo nel 2025 sarà fondamentale per Stella Kidd, ecco perché

Onesta facendo le cose in grande con il suo prossimo evento. Come è giusto che sia! Il franchise non ha avuto un vero e propriodal 2019, e i fan non vedono l’ora di vedere un evento in cui tutte e tre le squadre vengono riunite per combattere una crisi nella Windy City.La premessa per il, un incendio in un grattacielo che provoca il caos sia in alto che in basso, è una situazione perfetta per coinvolgere pompieri, medici e poliziotti. Ci saranno situazioni ravvicinate, e la sinossi delsi spinge fino a dire che due personaggi principali saranno messi a rischio.vuole ancora dimostrare il suo valore come tenenteNon è chiaro se(Miranda Rae Mayo)una delle due, ma in ogni caso ilOneuna storyline importante per il personaggio.