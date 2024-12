Houdini | lo scrittore di John Wick per il thriller di spionaggio targato Disney

Leggi su Cinefilos.it

: lodiper ildi: Capitolo 4 è un film acclamato e dotato di un grande talento. Oltre a Chad Stahelski, mente del franchise di, alla regia, il film si avvale di una sceneggiatura scritta da Michael Finch e Shay Hatten. Mentre Hatten aveva lavorato anche al capitolo 3 – Parabellum, Finch è stato un nuovo arrivato nella serie con il quarto capitolo. Tuttavia, ha contribuito a portare il duo al successo, dato che: Capitolo 4 ha ricevuto recensioni positive e ha ottenuto buoni risultati al botteghino, guadagnando oltre 440 milioni di dollari.Prima di: Chapter 4, Finch aveva scritto sceneggiature per altri film d’azione, anche se la sua carriera era stata piuttosto lenta. In passato ha scritto per American Assassin, Blood Brother, Interrogation e Countdown.