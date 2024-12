Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia sconfitta agli shoot out nella prima amichevole con l’Ungheria

Ladel mini-ciclo che vede impegnata l’dell’sucontronon si apre al meglio per il “Blue Team” dell’head coach Jukka Jalonen. Gli azzurri a Brunico sono stati infatti sconfittiout (1-1; 0-0; 3-4).Partita vera e intensa quella fra la selezione nazionale e quella magiara, aperta subito dalla rete ospite griffata da Ambrus dopo meno di cinque minuti di gara, per un vantaggio resistente sullo 0-1 sia alla fine del primo sia alla fine del secondo periodo.Nel terzo e ultimo segmento di gara poi, il pareggio: superati i dieci minuti di gioco, Zanetti e Salinitri imbastiscono una sequenza offensiva che trova pronto Purdeller, il quale non si fa pregare per infilare l’1-1 che riequilibra la partita.Da quel momento in poi lo score si inchioda, traducendosiparità che vale un overtime senza reti e di che conduceout.