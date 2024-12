Sport.quotidiano.net - Gianni ha voluto festeggiare i suoi 80 anni a fianco dei rossoblù andando a Lisbona. Morandi canta: "C’era un ragazzo»

L’attrazione sì, ma per Ia Champions League. Fedele al testo della sua ultima canzone, ieri mattinanon ha resistito e con la sua Anna si è imbarcato su un volo per, perallo stadio Da Luz il grande traguardo degli 80, compiuti proprio ieri. Noncompleanno migliore di quello passato con uno deigrandi amori: il Bologna. Come a Liverpool, ancora una voltanon èmancare all’appuntamento con la storia, in uno degli stati più iconici del mondo. “Verso”, ha postato prima di salire a bordo del volo diretto per la capitale portoghese. Immancabile un siparietto canoro regalato ai passeggeri del volo: poco prima del decollo, infatti,ha improvvisato dal microfono di bordo alcune note di ‘un’, seguito in coro ovviamento da tutti i presenti.