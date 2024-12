Lanotiziagiornale.it - Flessibilità uguale più lavoro: la solita balla liberista

Domenica scorsa “il Giornale” ha pubblicato un’intervista a Nicola Rossi, economista con un passato in politica (Ds e Pd) e nella montezemoliana Italia Futura, oggi presidente della commissione del Mef che stima l’evasione. Parlando dello stato di salute del mercato del, Rossi si è spinto in un’analisi ben riassunta nel titolo: “Laha contribuito a creare nuovi posti dima qualcuno fa finta di nulla”.Tesi purtroppo non nuova tra i liberisti. Peccato per loro che analisi e studi pubblicati negli anni dicano l’esatto opposto, certificando il fallimento della flexicurity. In un working paper diffuso a novembre 2022 da Bankitalia, dal titolo “Gli effetti delle riforme parziali del mercato del: evidenza per l’Italia”, ad esempio, è scritto che “contrariamente agli intenti dichiarati” la riforma del mercato delvarata nel 2001 dal governo Berlusconi II, volta ad ampliare la possibilità di adottare i contratti a tempo determinato, “non ha avuto alcun effetto sull’occupazione”.