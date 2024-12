Thesocialpost.it - Erika Preti, la rabbia dei genitori: «In fila alle Poste con l’assassino di nostra figlia»

Leggi su Thesocialpost.it

Entrare in un ufficio postale e incontrare il killer di propria. È il drammatico momitri Fricano nel 2017. «Non riesco a tollerare l’idea chedipossa muoversi liberamente ogni giorno d1518. Potrei incrociarlo in qualsiasi posto: al supermercato, in centro città, per strada», racconta Tiziana in un’intervista a La Stampa.Leggi anche: Angela Celentano, scontro con la Turchia. La giudice italiana: «Ankara non collabora»Fricano, condannato a 30 anni di reclusione, gode di arresti domiciliari da un anno a causa di problemi di obesità, considerati incompatibili con il regime carcerario. Sebbene fosse programmata un’udienza a novembre per riesaminare la sua situazione, il Tribunale di Sorveglianza di Torino non ha ancora stabilito una data.Per idi, imbattersi in Fricano in città è un incubo ricorrente.