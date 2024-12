Thesocialpost.it - “È Vannacci il più ricco di tutti”: i numeri che incoronano il generale

L’eurodeputato della Lega, Roberto, si colloca tra i tre parlamentari europei con il maggior guadagno extra rispetto al suo stipendio ufficiale.Questa informazione proviene da un’analisi condotta dall’organizzazione non governativa Transparency International. Secondo il rapporto,ha generato un reddito supplementare di 200 mila euro, posizionandosi al terzo posto nella classifica, superato solo dal romeno Gheorge Piperea (ECR), che guida la lista con ben 657 mila euro di “entrate alternative”, e dal francese Laurent Castillo (PPE), con 231 mila euro.Il rapporto di Transparency International evidenzia anche diversi casi di potenziali conflitti d’interesse. Tra questi, il caso di Gunther Sidl (S&D, Austria), membro della commissione per l’Ambiente, che percepisce ulteriori 5 mila euro grazie al suo ruolo nel comitato consultivo sulla sostenibilità di una delle maggiori aziende energetiche in Europa, registrata nel registro europeo per la trasparenza.