Ilrestodelcarlino.it - Due maestri dell’archetto alla Sagra musicale malatestiana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

tornano due eccezionali, Giuliano Carmignola Mario Brunello. I violinisti saranno protagonisti domani alle 21 al teatro Galli, assieme ai Solisti Aquilani per un altro appuntamento con il ciclo di musiche da camera. La serata ruoterà attorno al nome di Johann Sebastian Bach e ai rappresentanti della sua famiglia. Accanto al Concerto in re minore per violino, violoncello piccolo, archi e basso continuo di Bach, il programma prevede il concerto per violoncello piccolo del figlio Carl Philipp Emanuel e l’esecuzione di un brano per orchestra del procugino Joahnn Bernhard Bach. Tutti i brani eseguiti impegneranno gli archetti di Brunello e Sollima, accompagnati dai Solisti Aquilani Mario Brunello è uno dei più affermati artisti della sua generazione.