Così l’olio di sesamo previene i danni ai capelli

L'olio di sesamo, un prodotto ottenuto dalla spremitura a freddo dei semi grezzi, è un vero toccasana per la salute e la bellezza di pelle e capelli. Ricco di vitamine B ed E e minerali come magnesio, questo olio vanta diversi benefici per la chioma. Ad esempio, le proprietà emollienti dell'olio di sesamo possono aiutare ad aumentare la lucentezza della chioma. Inoltre questo prodotto sul cuoio capelluto e sulle lunghezze può prevenire potenziali danni ai capelli che potrebbero verificarsi durante l'esposizione prolungata al sole.