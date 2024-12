Quotidiano.net - Cosa succede alla rata del mutuo dopo il taglio dei tassi della Bce: le simulazioni

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 12 dicembre 2024 – La Bce, Banca centrale europea, ha deciso di tagliare idi interesse di 25 punti base portando il principale indice del costo del denaro per i prestiti al 3%. Una decisione che avrà ripercussioni sulle rate di chi deve rimborsare prestiti o pagare mutui. I mutui Isui mutui variabili, già scesi al 3,27% medio a ottobre rispetto a picchi superiori al 5% nel 2023, potrebbero scendere sotto il 3% per effetto dell'abbassamento deida parteBce. E conmedi del 2,9% si risparmieranno 80mila euro su un prestito immobiliare a 25 anni da 200.000 euro (-21,9%) rispetto al 2023. I prestiti Discorso analogo, calcola l'ufficio Analisi & RicercheFabi, per il credito al consumo, i cuimedi sono scesi all'8,32% dai valori superiori al 14% del 2023 e potrebbero calare ancora all'8% consentendo di risparmiare 11.