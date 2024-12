Consigli Fantacalcio 16 giornata | chi schierare e chi no

Leggi su Ilnerazzurro.it

16. Tempo di Serie A e, dunque, tempo di. Ecco ipartita per partita del chi si, chi no, chi forse, possibili sorprese e possibili flop della sedicesimadi Serie A.Empoli-TorinoVia libera all’attacco dell’Empoli, Colombo ed Esposito impossibili da tenere fuori dopo la trasferta di Verona. Sempre in casa Empoli la risorsa può essere Cacace, si gioca un posto sulla trequarti. Il Toro, invece, non gode di un buon momento di forma, schierabili solamente Sanabria come terzo slot e Vojvoda che potrebbe portare un +1, evitate tutti gli altri.Cagliari-AtalantaIn casa Dea pacchetto offensivo promosso in massa, SI assoluto a Retegui, Lookman e De Ketelaere. Evitate Pasalic. Quanto al Cagliari l’unica certezza potrebbe essere Marin in caso di rigore.