Calcio Serie D / Tenkorang alla Vigor Senigallia

Già disponibile per il derby di Fossombrone, 12 Dicembre 2024 – Arriva finalmente un attaccanteed è proprio quello che si attendeva, James.Il giocatore è stato annunciato giovedì 12 dicembre, nel primo pomeriggio.L’attaccante arrivacorte di mister Aldo Clementi e sarà già a disposizione per domenica, in occasione di Fossombrone-.Classe 2000, nato a Novara e di origini ghanesi, struttura fisica importante, ama attaccare la profondità e può giocare come centravanti ma anche da punta di supporto.è una vecchia conoscenza delmarchigiano, ha già vestito le casacche di Alma Juventus Fano, Montegiorgio e Porto Sant’Elpidio.San Marino e Livorno sono, tra le altre, alcune delle sue esperienze fuori regione all’interno di una giovane ma con alle spalle 70 presenze e 12 reti in D, anchequando era al Fano.