Buffon ricorda Dani Alves e parla del percorso per essere una persona migliore | Sbaglia paga e ricomincia

Gianluigi Buffon ha appeso i guanti al chiodo il 1 agosto 2023 dopo una carriera sportiva di quasi 30 anni nell'élite del calcio. Un periodo in cui ha vinto molti dei grandi titoli, come quel Mondiale del 2006 con l'Italia, oltre al rispetto di tutti i suoi compagni di squadra e rivali poiché era considerato uno dei migliori portieri del mondo. Una carriera che oggi viene descritta nel libro 'Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi' che è stato presentato in libreria SpazioSette di Roma e dove racconta dettagli che ancora oggi fanno discutere.

"Il calcio non mi manca. Non mi manca perché non rivivrò mai più le emozioni che ho provato da protagonista del calcio."