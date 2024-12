Ilrestodelcarlino.it - Bertini, assessore a tempo. Per la sua successione rispunta Arianna Trifogli

Prima il recupero della somma dovuta per risanare le casse della Fondazione Muse, poi tutto il resto. L’alla cultura, Anna Maria, con le spalle al muro. L’amministrazione Silvetti sempre più convinta di anticipare un mini-rimpasto entro il prossimo mese di gennaio e l’unica casella che rischia davvero di saltare è quella occupata dall’ex funzionaria della Regione, nominata in seno alla giunta di destra la sera prima di presentar e la squadra di governo a giugno 2023. Sui tempi dell’addio molto dipenderà dalla capacità delladi risanare completamente il buco di 300mila euro messi a bilancio preventivo nel 2024 senza avere piena contezza sul recupero di quella somma entro il 31 dicembre prossimo. In caso favorevole è molto probabile che l’riesca a scavallare al 2025, con chance, seppur esigue, di superare il taglio; altrimenti, qualora i soldi mancanti per la stagione lirica non dovessero essere trovati, non è da escludere che la titolare della cultura possa essere messa alla porta durante le feste di Natale.