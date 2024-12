Secoloditalia.it - Auto elettriche, la Commissione Ue apre alle proposte italiane. Urso: “C’è aria nuova”

Leggi su Secoloditalia.it

Qualcosa si muove nellaUe sulle. In visita in Italia, per la sua prima missione da membro dellaUe, il vicepresidente esecutivo con delega alla Prosperità e alla Strategia industriale, Stéphane Séjourné, ha manifestato la volontà di Bruxelles di adottare un approccio pragmatico alla transizione green e di Ursula von der Leyen di avviare un “dialogo strategico” con i costruttori e con tutta la filiera dell’motive. Séjourné durante la sua visita a Milano ha incontrato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, insieme al quale ha visitato l’azienda chimica Syensqo a Bollate, esempio di eccellenza industriale italiana ed europea. “È importante che il vicepresidente Séjourné abbia deciso di iniziare proprio dall’Italia il suo mandato, che lo abbia fatto con una visita in un’azienda della chimica e che in questa sede abbia anticipato le linea guida di una politica industriale pragmatica, che recepisce le nostre richieste e le nostre aspettative”, ha commentato