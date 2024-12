Sport.quotidiano.net - Arezzo, tegola Damiani: rischia un altro stop

di Andrea LorentiniLa notizia è di quelle ferali considerata l’importanza del giocatore: Mattiadi doversi fermare ancora a lungo. In giornata verranno effettuati i controlli strumentali sul ginocchio destro del centrocampista classe 2003 dopo la fitta accusata a Lucca e che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca all’intervallo. Da quanto filtra, infatti, le sensazioni non sono particolarmente positive. Pare escluso l’interessamento dei legamenti, ma il timore è che possa essersi danneggiato nuovamente il menisco, già operato in estate. Oggi sono attesi anche nuovi controlli all’occhio per Marco Chiosa costretto a saltare il derby del Porta Elisa per un’abrasione alla cornea. Sospiro si sollievo, invece, per Camillo Tavernelli: per l’esterno pare trattarsi soltanto di un sovraccarico al muscolo senza alcuna lesione.