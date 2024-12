Davidemaggio.it - Antonio Ricci: “Sono tranquillissimo. Striscia sta pian piano risalendo”

A Mediaset potrebbe chiudersi un’epoca. Dopo anni di elogi, talvolta anche eccessivi, Pier Silvio Berlusconi ieri ha messo per la prima volta in discussionela Notizia parlando di momento faticoso e ipotizzando una possibile alternanza con un altro format (a noi ci risulta La Ruota della Fortuna).A poche ore dalle dichiarazioni clamorose, arrivano le parole di. Il papà diostenta sicurezza, citando i dati in crescendo negli ultimi giorni:perché questimomenti vissuti di già.stae tutti noi stiamo lavorando con la solita serietà.non perde occasionale per far notare cheControllando i dati d’ascolto, al 99,9%è la trasmissione più vista della serata di Canale 5, superando i programmi che la seguono e che per di più non hanno come controprogrammazione il ‘fenomeno’ dei pacchi.