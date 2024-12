Ilfoglio.it - All'Ilva arriva lo smart working. Ma il lavoro smart del governo ancora non si vede

Leggi su Ilfoglio.it

I sindacati metalmeccanici hanno annunciato con giubilo l’accordo raggiunto per l’avvio delagile in. Che con 2.200 lavoratori in, e 2.850 in cigs, diventa la più grande acciaieria agile d’Europa. Il Sole 24 Ore ci tiene a precisare: “Le figure interessate saranno dirigenti, impiegati e addetti alle aree staff. Non operai dunque”, nel caso in cui qualcuno potesse pensare che gli altofornisti per via della decarbonizzazione potessero iniziare a fondere l’acciaio nel famoso forno elettrico in cucina o che gli operai dell’area a freddo si potessero portare i tondini a casa per piegarli in salotto. La situazione è drammatica per la fabbrica che quest’anno non arriverà neanche a due milioni di tonnellate di acciaio, una in meno rispetto allo scorso anno (prima che ilMeloni la commissariasse togliendola ad ArcelorMittal), e difficilmente gli annunciati corsi di formazione per alfabetizzazione informatica o domiciliazione digitale risulteranno utili per ricollocare i 5 mila lavoratori attualmente in cigs tra le due amministrazioni straordinarie (ilha garantito loro una integrazione salariale al 60/70 per cento anche rimanendo a casa).