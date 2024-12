Lanazione.it - Via Erbosa dopo l’esplosione, danni nelle ditte e famiglie sfollate: “Sembrava un film di guerra”

Firenze, 11 dicembre 2024 – Apparentemente una normale giornata di lavoro. Un martedì di dicembre in cui i pensieri vanno alle imminenti festività natalizie. Percorri la circonvallazione, il viale Allende, che da Campi va verso Calenzano e ti imbatti nell’automobilista che ha sempre fretta o nel corriere che sta cercando un indirizzo per la consegna di un pacco. Ma basta svoltare prima in via Le Prata e subitoin viaper rendersi conto che l’inferno e la normalità, non solo lunedì mattina, ma ancheore successive, sono stati divisi da poche centinaia di metri. Da una linea invisibile, praticamente nella stessa area che un anno fa ha dovuto fare i conti con la furia dell’acqua. In via, la strada che conduce al deposito dell’Eni, ci sono diversee qualche abitazione.