Liberoquotidiano.it - "Uomini di 60 anni mi obbligavano ad andare a letto con loro": il dramma dell'ex velina Shaila Gatta

Confessione sconvolgente quella di. Conclusa la puntata del Grande Fratello, la concorrente nonché exdi Striscia la Notizia, si è lasciataa un lungo sfogo. Il tutto è partito dalla visita in casaa madre Luisa e dai consigli di questa sul rapportoa ragazza con Lorenzo Spolverato. Intervenuta in puntata per dire alla figlia che si doveva vergognare per il modo in cui si sta approcciando alla storia, Luisa prima divia ha messo in guardiasul conto del concorrente. "È una brutta persona". Parole che hanno scosso la ballerina: "Si deve fidare di me e voglio fare i cavoli miei! Se poi sbaglio mi prendo il palo, almeno saprò che avrò vissuto per quello che voglio. Ma poi è impossibile che tu finga! Se fingi ti devono dare il premio Oscar", ha confidatoallo stesso Lorenzo.