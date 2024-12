Ilrestodelcarlino.it - Un Natale da ricordare a Grottazzolina tra gospel, show e doni

Nonostante le difficoltà legate all’irreperibilità dalla sala John Lennon, andata a fuoco qualche settimana fa, l’Amministrazione dilancia un ricchissimo programma per le festività del format ‘al Borgo’. Per sopperire alla mancanza del locale, l’Amministrazione ha allestito in piazza Umberto i una tensostruttura riscaldata che ospiterà vari eventi a carattere culturale, ludico, musicale e ricreativo, in tutto saranno circa una trentina di eventi che a partire dal 7 dicembre e fino al 6 gennaio accompagneranno la popolazione non solo grottese, ma anche del circondario. Nell’occasione l’Amministrazione ha voluto ringraziare i volontari e le associazioni del paese cha anno reso possibile allestire tutto il programma. Ci saranno mostre come ‘Generazione di Piceni’ allestita a palazzo Benedetti; oppure ‘Origini e tradizioni antiche del’ e ancora ‘Aspettando la Befana’, oltre alla mostra fotografica a cura di Noemi Ripanucci visitabile dal 20 dicembre al 7 gennaio presso ‘Il Grottino’ e ancora il presepe artistico in legno di Benito Coltrinari presso i giardini pubblici.