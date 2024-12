Lapresse.it - Siria, truppe israeliane schierate lungo il confine

Leggi su Lapresse.it

e veicoli militari israeliani sono stati avvistatila barriera didella “zona cuscinetto” tra le alture del Golan occupate e la, a pochi giorni dalla caduta e fuga di Assad. L’operazione avviene mentre lo Stato ebraico dichiara di aver bombardato più di 350 siti militari innelle 48 ore precedenti, prendendo di mira “la maggior parte delle riserve di armi strategiche” nel Paese.Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che l’ondata di attacchi era necessaria per impedire che le armi venissero utilizzate contro Israele dopo lo sbalorditivo crollo del governono. Israele ha anche riconosciuto che le suesi stavano spingendo in una zona cuscinetto diall’interno della, istituita dopo la guerra in Medio Oriente del 1973.