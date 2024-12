Bergamonews.it - Sciopero dei metalmeccanici nella Bergamasca, i sindacati: “Adesione massiccia”

Nelle sedi sindacali della FIOM-CGIL di Bergamo stanno arrivando i primi dati sull’allodi oggi in alcune aziende del territorio: le percentuali sono alte, in alcune realtà “molto rilevanti – commenta Andrea Agazzi, segretario generale provinciale di categoria – anche considerando la recente mobilitazione generale con l’astensione dal lavoro indetta da CGIL e UIL il 29 novembre, a cui ihanno partecipato in maniera davvero”.Si confermano, dunque, le previsioni espresse alla vigilia di questa nuova protesta, molto sentita tra i lavoratori. “La partecipazione che vediamo oggi conferma, anche nel sentire comune, la centralità del contratto nazionale come strumento di tutela delle condizioni economiche e di lavoro delle persone” aggiunge Agazzi.Dopo sei mesi di confronto sul rinnovo del Contratto nazionale del comparto, il 12 novembre scorso si era consumata la rottura al tavolo della trattativa.