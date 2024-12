Ilgiorno.it - Salita del Mortirolo, la strada di Pantani a rischio chiusura. Il sindaco: “Servono soldi per allargarla e asfaltarla”

Mazzo di Valtellina (Sondrio) – Trovare iper mettere in sicurezza e riqualificare ladeled evitare così laal traffico e ai ciclisti. Il comitato Amici delieri ha chiaramente chiesto di chiudere laa causa della pericolosità del mantole e di una carreggiata che non consente il transito simultaneo di una vettura e di un ciclista in assoluta sicurezza. “Quella degli Amici delè una provocazione ma se non si riusciranno a trovare i fondi necessari per riqualificare laallora potrei essere costretto a chiudere la– dice ildi Mazzo in Valtellina Franco Saligari –, anche perché la responsabilità, in caso di un sinistro dovuto alle pessime condizioni del mantole, ricadrebbe sulla figura del