Rodeo Speroni male i reggiani Tra gli uomini trionfa Parenti

Niente da fare per i tennistinelSpa", andato in scena a Castelnovo Sotto e riservato alla categoria Open. Sui campi del Circolo Tennis San Biagio il tabellone femminile è appannaggio di Elena Bocchi (TC Parma), testa di serie numero 2 del seeding, che dopo aver eliminato in semifinale Nicole Benedetti (Carpi Sport) senza concedere nemmeno un game, ha la meglio nel match decisivo sulla favorita Valeria Muratori (Sporting Club Sassuolo) col punteggio di 4-1, 4-2. Arriva da oltre Secchia, invece, il vincitore del tabellone maschile e contro il pronostico: ad imporsi è il numero 2 Luca(Club La Meridiana Modena), che dopo il duplice 4-2 a Leonardo Nava si aggiudica con un 4-2, 4-1 la finale disputata contro Leonardo Taddia (Tennis Club Neumarkt).