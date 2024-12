Sport.quotidiano.net - Proteste dei tifosi dello Spezia Calcio per le restrizioni sui biglietti del derby contro la Sampdoria

Mentre losta studiando tutte le opzioni a disposizione per sbloccare la situazione (ma i tempi sono strettissimi), la tifoseria aquilotta continua a manifestare irritazione e sdegno verso le limitazioni impostate alla vendita deiper ildi sabato a Genovala. Provvedimenti cui si aggiungono anche alcune decisioni quantomeno kafkiane (per non dire beffarde), come la possibilità di acquistareper qualsiasi settore di Marassi a residenti della provincia dipurché. possessori della tessera di fidelizzazione SampCard. Oppure il via libera aiaquilotti non residenti in provincia. A sostenere le Aquile sabato potrebbe esserci quindi qualche tifoso residente nel Levante Ligure, nel Nord Italia, Lunigiana e Versilia. Vedremo. Di certo c’è lo sconcerto di una tifoseria che si stava organizzando per seguire la squadra di D’Angelo.