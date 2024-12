Puntomagazine.it - Parco dei Monti Picentini: anziano automobilista salvato dai Carabinieri

dei. Ad avvertire ilo stesso 85enne rimasto impantanato in un’alta zona boschivaNella tarda serata di ieri, idella Compagnia di Montella hanno ricevuto una richiesta di aiuto da parte di un 85enne di Lioni (AV). L’uomo, alla guida della propria autovettura e di ritorno da impegni privati a Nusco, aveva perso l’orientamento percorrendo tratti isolati e si era impantanato in una strada sterrata in alta zona boschiva, all’interno deldei.Nonostante le poche informazioni disponibili, ihanno immediatamente attivato le ricerche, inviando sul posto diverse pattuglie del Comando Provincialedi Avellino. Tra queste, un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile che, composto da due militari esperti e profondi conoscitori del territorio montano, è riuscito a individuare l’uomo.