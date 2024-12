Lanazione.it - “Oltre - Io prima me dopo” con Marco Floris e Alessandro Corsi a Cavriglia

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Penultimo appuntamento per la nona edizione della rassegna Materiali In Scena, organizzata dal Comune die da Materiali Sonori. Sabato 14 dicembre, alle ore 21.15 al Teatro Comunale, verrà presentato lo spettacolo “- Iome” con, che firma anche la regia. Nasce dalle poesie di Mark Sirolf (pittore e scrittore sardo) e si snoda attraverso l’intrecciarsi di un racconto di vita con il percorso poetico, fucina di sensazioni, immagini, odori, suoni, cieli inarrivabili, cieli solitari, asfissianti. Viene presentato nell’ambito del progetto di sensibilizzazione e promozione di stili di vita sani a cura del Ser.D, distretto sociosanitario USL Toscana sud-est. L’ingresso è gratuito. “È un brandello di pelle oscura” scrivenelle note di regia "rimasta nell’armadio dei 'se avessi', che un ragazzo come tanti ci affida, senza neanche pensarci troppo.