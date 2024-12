Inter-news.it - Moviola Bayer Leverkusen-Inter: il gol nasce da un corner falsato

ha avuto Vincic come arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la sesta giornata della fase campionato di Champions League 2024-2025 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione slovena, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Durante la telecronaca Sky è stato definito «arbitro bravo»: non l’ha affatto confermato stasera. Al 25? netto fallo di mano di Florian Wirtz, sarebbe punizione dai venti metri invece fischia la successiva di Marcus Thuram: insensato. Dalle proteste paga Hakan Calhanoglu, ammonito, e sarà un giallo poi pesante in ottica cambi. Due minuti dopo, prima di un angolo, Granit Xhaka spinge Carlos Augusto ma è quest’ultimo, che non aveva fatto assolutamente nulla, a prendersi l’ammonizione.