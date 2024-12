Mistermovie.it - Mister Movie | Lin-Manuel Miranda vuole un remake Disney di Il Re Leone 3 – Hakuna Matata

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un omaggio ai personaggi più divertenti della savanaLin-, noto compositore e paroliere, ha recentemente condiviso un desiderio che farà battere il cuore dei fan. Dopo aver lavorato a Mufasa: The Lion King, in uscita il 20 dicembre 2024,ha espresso il suo entusiasmo per un possibilelive-action de Il Re1½, il film del 2004 che ha conquistato il pubblico con l’umorismo e il punto di vista unico di Timon e Pumbaa.Il desiderio di Lin-In un’intervista con ComicBook,ha dichiarato:“Aspetto con ansia unlive-action di Il Re1½. Sapete cosa? Sono i Rosencrantz e Guildenstern dell’universo esteso del Re, ed è una cosa grandiosa e discreta!”Con questa affermazione, il celebre compositore ha sottolineato il valore unico di questo capitolo della saga, che esplora gli eventi iconici del primo film attraverso gli occhi dei personaggi più irriverenti della savana.