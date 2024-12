Tarantinitime.it - Marina di Ginosa, prorogata la scadenza del bando per le concessioni balneari

Tarantini Time QuotidianoE’ statafino alle ore 23,00 del 7 gennaio 2025 ladell’Avviso pubblico per l’assegnazione delle nuovedidi. Prorogati anche i termini per la presentazione di chiarimenti e di sopralluoghi (ore 12,00 dell’11 dicembre 2024).Ciò, al fine di riscontrare da parte degli uffici comunali competenti le numerosissime richieste di informazioni che stanno pervenendo da parte degli interessati ale di procedere in maniera celere con le fasi successive.La procedura pubblica prevede l’assegnazione dei primi 20 lotti, che comprendono 12 stabilimenti, 4 spiagge libere con servizi, 2 aree attrezzate per animali e 2per ormeggio.Tutta la documentazione è visionabile qui: https://montedoro.