Mareggiate divorano il litorale

A Marina di Montemarciano il mare continua a ‘mangiarsi’ la spiaggia. Dopo il maltempo che ha imperversato lo scorso week-end, parte deldi MariNa è rimasto di nuovo sott’acqua: la consigliera regionale del Partito democratico Manuela Bora ha portato nuovamente in aula la questione con un’interrogazione volta a chiarire le ragioni dei ritardi accumulati dalla giunta Acquaroli nell’avvio dei ripascimento e, soprattutto, per conoscere la data certa per l’inizio e la conclusione dei lavori. "È evidente che – attacca Bora - per la destra al governo delle Marche la protezione della costa e la prevenzione del rischio idrogeologico neldi Marina di Montemarciano non rappresentano delle priorità. Purtroppo, ancora una volta, siamo costretti a registrare i gravi danni causati dalla furia del mare alle attività economiche, alle abitazioni, alle infrastrutture.