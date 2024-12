Unlimitednews.it - Manovra, Europa Donna “Governo decida su prevenzione tumore al seno”

ROMA (ITALPRESS) –Italia lancia un allarme alaffinchè la proposta di estensione dello screening per ilala favore delle donne dai 45 anni ai 74 anni di età in tutto il Paese, presentata a prima firma del Presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Ugo Cappellacci, nel corso dell’esame parlamentare della Legge di Bilancio e sostenuta trasversalmente da tutte le forze politiche, venga approvata e non vada persa.Un appello che rappresenta la forte preoccupazione – sostenuta dalle oltre 190 associazioni della rete diItalia attive su tutto il territorio nazionale – che la salute delle donne venga lasciata indietro e persistano forti disparità territoriali tra campagne didi serie A, nelle Regioni in cui la fascia di età dello screening mammografico è già stata ampliata, e di serie B, nelle Regioni in cui è garantita solo dai 50 ai 69 anni.