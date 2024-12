Ilnapolista.it - Lo sconvolgente allenamento della guardia del corpo di Messi VIDEO

Yassine Chueko è diventato famoso per essere ladel copro di. Il fuoriclasse argentino attualmente in forza all’Inter Miami. Dove c’è, troviamo anche lui. Perfino a bordo campo quando il campione esulta per un gol e si avvicina alla curva dei suoi tifosi lui c’è, vigile a far sì che Leo possa sentirsi tranquillo e festeggiare come più gli aggrada.’s bodyguard is working over time pic.twitter.com/3GuDS9dA4O— Fentuo Tahiru Fentuo (@Fentuo) August 24, 2023Chueko è un ex Navy Seal, uno dei corpi speciali Usa. “L’uomo forte non è il buon lottatore o il buon pugile: l’uomo forte è solo colui che si controlla quando è arrabbiato”: con questa descrizione, su Instagram, si descrive il bodyguard di Leo. E per fortuna che ladeldisa controllarsi quando si altera, visto il fisico che si è costruito in palestra.