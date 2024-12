LIVE Ding Liren-Gukesh Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA | oltre cinque ore di grande lotta ma è patta Match sul 65-65 tutto pari prima dell’ultima!

Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: oltre cinque ore di grande lotta, ma è patta. Match sul 6,5-6,5 tutto pari prima dell’ultima!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:15:10 Non rimane che salutarci per oggi e darvi appuntamento a domani per la 14a e ultima partita del. Saràad avere il bianco, e l’orario sarà sempre quello: le 10:00. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!15:09 Questa la posizione finale di oggi (comprensiva dell’intera partita).15:08 A questo punto si decideràdomani: sul 6,5-6,5, una vittoria di uno dei due significherebbe conclusione del, altrimenti si andrà agli spareggi a tempo veloce di venerdì.15:07 Davvero una partita ricchissima di emozioni, quella corsa sulleore abbondanti di oggi nelle quali i due hanno cercato di colpirsi con tutti i trucchi possibili.ha mancato un paio di occasioni, maha anche avuto la capacità di difendersi quando gli è stato richiesto quel tipo di sforzo.