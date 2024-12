Oasport.it - LIVE Civitanova-Praia Clube 1-0, Mondiale per club volley 2024 in DIRETTA: Lube avanti 14-7 nel secondo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI TRENTO CIUDAD VOLEY ALLE 17.3014-7 ACE NIKOLOVVVV!13-7 Vicina alle righe la battuta di Eliezer.12-7 Lungolinea a segno per Franco da zona 2.12-6 Diagonale vincente di Nikolov.11-6 Sulla ribattuta Nikolov non sbaglia, break.10-6 Primo tempo efficace di Gargiulo.9-6 Diagonale vincente di Lucas.9-5 Primo tempo vincente di Chinenyeze.8-5 Bottolo sbaglia completamente il lancio palla, servizio che finisce lungo.8-4 Quattro tocchi del, punto per la.7-4 Parallela vincente di Bottolo.6-4 Non passa la battuta di Boninfante.6-3 Mani out di Bottolo.5-3 L’attacco di Lagumdzija tocca l’asta.5-2 Lagumdzija trova le mani del muro, altro break della.4-2 MURO CHINENYEZEEEE!3-2 Primo tempo vincente di Gargiulo.