La Campania fa il punto su applicazione del PDTA Cefalee in Regione

Trama: “Progetto biennale si completerà entro il 31 dicembre 2025”Napoli – Si è svolto oggi a Napoli l’incontro “del paziente con cefalea: stato dell’arte e implementazione in” organizzato da Cencora Pharmalex con il patrocinio di, Alleanza Cefalalgici (Al.Ce.), Associazione Neurologica Italiana per la Ricerca sulle(ANIRCEF), Federazione Italiana Medici di Famiglia (FIMMG), Società Italiana Farmacologia (SIF), Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle cure primarie (SIMG), Società Italiana per lo Studio delle(SISC) e realizzato con il contributo non condizionato di Organon Italia. Referenti istituzionali, clinici e associazioni hanno fatto ilsull’implementazione del decreto dirigenziale numero 320/2021 che delinea il nuovo Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per la presa in carico di chi soffre di cefalea cronica in