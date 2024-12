Lapresse.it - Imprese, Nexting chiude round da oltre 2 mln per Sportface

, editrice di, piattaforma OTT proprietaria e realizzata in house con lo scopo di offrire una vetrina a tutte le federazioni sportive per diffondere maggiormente i propri contenuti e renderli più facilmente fruibili, si rafforzando un aumento di capitale da 2 milioni e 60 mila di euro sottoscritto da CDP Venture Capital, Apside (sgr partecipata da Intesa San Paolo e Digital Magics), RDS, P&S, ITDM e Paolo Scudieri.è attiva nel mondo del broadcast e delle piattaforme Ott con cui vuole rivoluzionare il mercato dei contenuti sportivi. Il founder è Antonio Palmieri; con lui sin dalla nascita Giovanni Copertino, Gianluca Napolano e Renato Votta. Obiettivo diventare player di riferimento nel business del “Service to broadcast” ma con una vocazione all’innovazione tecnologica guardando alle applicazioni dell’intelligenza artificiale e remote production nello sport con un approccio game changer, attraverso la progettazione e implementazione di piattaforme tecnologiche al servizio della produzione e distribuzione Over The Top (OTT).