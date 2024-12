Lanazione.it - Il sindacato di polizia Coisp sulla dotazione organica al Commissariato di Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 11 dicembre 2024 – Il, coordinamento per l'indipendenza sindacale delle forze di, ha scritto una lettera ai sindaci del Valdarno, alle associazioni di categoria e ai vertici delle forze dell'ordine aretine, in merito al potenziamento deldidi, di cui si parla ormai da tempo. Una richiesta che era stata avanzata proprio dai primi cittadini e dalle imprese alla luce dei fenomeni di micro criminalità che negli ultimi periodi hanno interessato il Valdarno superiore. Ilappoggia pienamente questa richiesta e con un lungo comunicato ha analizzato la situazione del personale di, e non solo a. Come hanno sottolineato il segretario generale provinciale deldi Arezzo Alessandro Chiuppi e il segretario generale regionale Iuri Martini, la cronaca degli ultimissimi anni, in particolare dell'anno in corso, ha aumentato in maniera esponenziale l'interesse sul tema della sicurezza.