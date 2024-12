Glieroidelcalcio.com - I Gagliardettî d’Italia: l’Udinese

I gagliardetti di un club friulano:Nel 1896, con la costituzione della Società Udinese Ginnastica e Scherma, iniziarono le prime attività calcistiche a Udine.Udinese 1962Udinese anni ’70Tuttavia, i primi incontri nell’ambito dei tornei organizzati dalla FIGC si disputarono, a livello regionale, nella stagione 1912 1913 con la partecipazione dell’Associazione Calcio Udinese sodalizio nel frattempo fondato da alcuni atleti della Società Udinese Ginnastica Scherma. 1979Anni ’80Udinese anni 2000Il bianconero apparve nei vessilli udinesi, in simbiosi con le tonalità riportate negli stemmi cittadini, sin dalle origini mentre per i propri simboli e stemmiha spesso, nel corso degli anni, fatto ricorso a varianti.?Udinese anni ’90Udinese anni 2000Nel dettaglio, nel periodo compreso tra gli anni Cinquanta e Settanta, i gagliardetti udinesi erano a strisce verticali o ripartiti in bianco e nero, con o senza lo stemma bianconero a forma di scudo.