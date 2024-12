Sport.quotidiano.net - Grifo, la notte dolce amara di Seghetti. L’attaccante esulta ma finisce ancora ko

Doveva essere ladella festa, quella da incorniciare con due gol in una manciata di minuti che hanno rilanciato il Perugia in una zona più decorosa della classifica, a un passo dai play off. E invece, il salvatore delladel Curi, Alessandro, è uscitoscuotendo la testa. Perché gli infortuni non accennano a dargli tegua. Subentrato in corsa, perché reduce da un altro stop, paga lo scatto che spaccato la partita. “Purtroppo dopo il secondo gol ho sentito tirare, allora sono rimasto indietro a difendere. Vedremo in settimana di che si tratta, spero non sia nulla di importante. Ora è meglio pensare alla nostra vittoria.”, ha raccontato al termine della partita a Umbria Tv. Il bomber di giornata ieri è rimasto a riposo, oggi sarà valutato dallo staff medico ma quasi certamente salterà la prossima trasferta, domenica, sul campo del Pontedera.