Bergamonews.it - Grazie, Atalanta: hai regalato ai bergamaschi un’altra notte indimenticabile

La prima parola è quella più semplice, la più diffusa nel linguaggio comune di ogni giorno:Gasperini,famiglia Percassi. Perché una serata come quella di martedì la nostra, la vostra città non se la scorderà mai: è scolpita nella storia non solo dell’, ma dell’intera realtà bergamasca. Il Real Madrid allo stadio di Bergamo? Ma ve lo immaginavate anche solo una decina d’anni fa? È successo veramente. Lo abbiamo vissuto davvero.I quasi 23mila del Gewiss Stadium, come tutte le altre decine di migliaia che dalle Valli alla Bassa hanno sognato dopo il pareggio di De Ketelaere, si sono disperati al rimpallo che ha messo in porta Vinicius, hanno sperato quando Lookman ha riaperto la partita, hanno sentito il loro urlo strozzato in gola quando Retegui ha calciato alto.